任天堂Switch 今年首季在韓國銷量暴增3成

日本任天堂 (7974-JP) 的 Switch 遊戲主機，今年 1-3 月在南韓市場的銷量大增 3 成以上。主要是受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，人們玩遊戲的時間也隨之增加。

任天堂 Switch 在南韓的代理商「Daewon Media Co.」表示，今年 1-3 月的 Switch 主機銷量達到 8 萬 2848 台，較去年同期激增 30.4%。同期間的 Switch 遊戲軟體銷量也增加 57.4%，共賣出 28 萬 7590 套。

任天堂股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

資料顯示，任天堂 Switch 於 2017 年 12 月開始在南韓銷售後，南韓市場截至目前已賣出 50 萬 5718 台的遊戲主機，還有 144 萬套的遊戲軟體。除此之外，韓國任天堂也自行供貨給當地的大型超市。

Daewon Media 表示，尤其是今年 3 月 20 日上市的遊戲「集合啦！動物森友會」廣受玩家們喜愛，已在全球大賣超過 260 萬套。

根據遊戲開發商 Unity Technologies 所作的另一份報告，電腦 PC 及遊戲機的每日活躍用戶，在今年 1 至 5 月期間較去年同期暴增 46%。同期間在智慧型手機遊戲方面也增加 17%。

在爆發新冠肺炎疫情前，手機遊戲 APP 的下載量已有 13% 的增長。在許多國家於 3 月初陸續進入封城狀態後，下載量也隨之飆升。

在新冠肺炎疫情的影響下，中國的 Switch 遊戲主機生產也跟著一時中斷。南韓也從今年 2 月起出現了缺貨情形，但是 1-3 月的銷量仍然大增。為了防疫，當局要求民眾們保持社交距離，這也使得人們在室內玩遊戲的時間大增。還有在人氣遊戲的加持下，今後的銷量也預估會持續成長。