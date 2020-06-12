豐田汽車東南亞工廠全面復工

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 設在東南亞的汽車組裝工廠，在目前已全部重啟生產。豐田汽車在亞洲地區的汽車生產，也只剩印度 TKM(Toyota Kirloskar Motor) 的第二工廠尚未重啟。

《日本經濟新聞》週五 (12 日) 報導。豐田汽車位在馬來西亞莎阿南 (Shah Alam) 的汽車組裝工廠，先前因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而停工，目前得知該工廠已於 6 月 9 日復工。印尼的 ADM(Astra Daihatsu Motor) 工廠也在 6 月 3 日復工。

加上已經復工的泰國、菲律賓，以及越南工廠。豐田在東南亞的所有工廠都已恢復運作。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

在新冠肺炎全球大流行的影響下，全球的汽車需求及生產都受到波及。

豐田的泰國工廠從 4 月上旬進入停工狀態，先前已於 5 月 25 日全面重啟生產。

豐田的中國工廠，因當地的新車需求恢復，也於日前恢復正常運作。而印度的 TKM 工廠從 3 月 23 日起停工，其中的第一工廠在 5 月 26 日局部復工，但第二工廠在目前仍處於停工狀態，也是豐田在亞洲地區唯一仍處停工狀態的工廠。

2019 年豐田汽車在東南亞地區的生產台數約為 90 萬輛，其中被稱為亞洲底特律的泰國就包辦 57 萬輛，同年印度工廠的生產台數達 11 萬輛。