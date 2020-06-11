庫德洛：美國經濟已位於轉捩點

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週三 (10 日) 表示，美國經濟因受到新冠肺炎 (COVID-19) 的衝擊而陷入衰退低谷，目前似乎已經位於轉捩點。

庫德洛接受 CNBC 訪問時說道：「美國經濟仍面臨許多困境，包括居高不下的失業率等，看來我們已經觸底並抵達一個轉折點。」

他表示，股市上漲預示著經濟的好轉，並指出市場近期的反彈以及各種數據指標，皆表明經濟正在萌芽。

上週五發布的 5 月份非農就業報告意外交出優異的就業增長，此前許多經濟學家曾預期就業人數將再度大幅下降，美國失業率也從 4 月份的 14.7% 降至 13.3%，不過以歷史標準衡量，13.3% 失業率仍高得令人震驚。

庫德洛表示，以援助小型企業為主的「薪酬保護貸款計畫」(PPP) 直接幫助改善 5 月份的就業增長，他更認為，隨著各州防疫禁令逐步放寬，預期 6 月份就業市場能獲得大幅改善。

儘管美國經濟開始走出谷底，白宮和國會議員們仍在繼續討論新一輪財政刺激計畫。庫德洛表示，他們對 600 美元的失業救濟金措施不甚滿意，該補助將在下個月到期，部分保守派人士認為失業救濟金太高，會影響勞工重返職場的意願。

庫德洛補充說，華府正在審慎研究獎勵勞工人口重返職場的津貼。

根據美國國家經濟研究局 (NBER) 最新報告顯示，美國歷史上最長的經濟擴張週期已結束，並因為疫情正式在今年 2 月步入經濟衰退。

「美國正在經歷過渡時期」，庫德洛說道：「我們希望下行趨勢早在 4 月就已觸底，下半年經濟將迎來驚人的復甦」。他同時指出房地產市場將有所復甦。

在新冠肺炎的死亡病例來到 11 萬人前，庫德洛曾在 2 月下旬表示，美國在控制疫情方面，可說是做到「密不透風」的程度。

他承認部分地區的 Covid-19 病例的確出現顯著上升；即使如此，他仍認為美國經濟有望挺過病毒的重挫，持續復甦。