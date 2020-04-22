庫德洛：在經濟重新開放後 油價有望反彈

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 於週三 (22 日) 表示，儘管近日來油價大幅跌落，但在接下來的幾個月，隨著防疫封鎖措施的放寬，以及經濟活動重新開放，預期油價將有望反彈。

庫德洛表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情於世界各地蔓延，並導致全球石油需求量萎縮，但經濟將會重新啟動，屆時市場也將恢復穩定性。

WTI 原油價格於今年以來已下跌了 70%，且自週一 (20 日) 以來，由於石油需求不振、加上原油倉儲空間不足，導致 WTI 5 月期貨價格暴跌，並一度跌至負數，創下歷史上首見；而在先前週二 (21 日) 時，WTI 6 月期貨價格亦一度重挫 43.37%，報每桶 11.57 美元。

WTI 日線走勢圖 圖片：investing.com

庫德洛表示，油價的下跌將導致通縮風險上升，美國政府將會提出相關的規範、以及稅務和投資政策，以疏緩油價重挫對於經濟所造成的損害。

美國總統川普於日前宣佈，將考慮暫停從沙烏地阿拉伯進口石油，以減輕美國頁岩油生產商的壓力。此外，川普總統亦於週二 (21 日) 表示，已要求國會設計能源產業的紓困方案，包括向石油生產商注入資金，並保障更多的就業機會。

據《路透》報導，美國能源部正計劃出租其戰略石油儲備中 7700 萬桶的石油倉儲空間，以疏緩儲油空間飽和的壓力。分析師表示，若倉儲空間被耗盡，則石油生產商將可能被迫關閉油井，預期將對未來的石油供給造成威脅。

美國能源部長 Dan Brouillette 亦表示，已與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行討論，針對先前美國所通過的紓困法案，將提高能源公司所能貸款的額度上限，至每間公司在 2 至 2.5 億美元區間。

原油期貨價格於週三 (22 日) 美股早盤大反彈，WTI 6 月期貨價格一度回漲超過 30%。