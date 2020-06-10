兩大利好推動 特斯拉盤中漲破1000美元大關 市值躍升全球車廠第一

由於中國對 Model 3 需求激增，加上馬斯克宣布即將量旗下電動卡車 Semi，特斯拉 (Tesla) 週三 (10 日) 美股盤中漲逾 6%，股價再寫歷史新高，市值更超過日本豐田汽車，成為全球市值最大的汽車生產商。

截至台北時間週三 (10 日) 晚間 23 時許，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 6.83%，盤中股價一度突破 1000 美元大關，持續寫下歷史新高，市值則來到 1860.2 億美元，超越豐田汽車的 1809 億美元。今年至今，特斯拉漲幅已來到 125%。

特斯拉股價日 K 線圖 (圖：Investing.com)

Wedbush 分析師 Daniel Ives 認為，特斯拉中國工廠有望在第一年達到 10 萬的交付量，Ives 將特斯拉股價維持中性評級，同時將目標價自 800 美元上調至 1000 美元。

Ives 認為，中國電動車需求上升、歐美部分地區放寬封鎖令，加上本月電池日 (Battery Day) 將發表的創新電池技術有望改變產業遊戲規則，種種因素將帶動特拉斯股價持續攀升。

Semi 電動卡車即將量產？

根據《路透社》週三 (10 日) 引述特斯拉內部郵件指出，執行長馬斯克 (Elon Musk) 向員工表示，是時候將 Semi 電動卡車投入量產，並稱其車用電池和傳動系統的生產作業將在內華達州的超級工廠進行，至於其他作業可能會在其他州進行，不過，馬斯克並未在郵件中公布 Semi 卡車量產的確切時間表。

馬斯克此前曾表示，特斯拉正在自其他州尋找建立新工廠的地點，並暗示德克薩斯州 (Texas) 為可能候選地點，奧克拉荷馬州 (Okalahoma) 和其他州同時也在爭取這項投資。

2017 年發表的特斯拉 Semi 電動卡車最初定在 2019 年量產，後來被推遲到今年稍晚少量上市，馬斯克在今年 Q1 的財報電話會議中又宣布，Semi 首批交付作業將再延後至 2021 年。