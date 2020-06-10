台積電5月營收月減2.3%寫今年次低 6月可望重回千億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收 938.19 億元，月減 2.3%，年增 16.6%，為今年次低；前 5 個月累計營收 5004.18 億元，年增 33.9%。雖然第 2 季營收已連 2 個月失守千億元大關，但台積電並未下修財測，法人預估，6 月營收可望再站回千億元、落在 1130 至 1220 億元間。

據台積電財測，第 2 季營收估達 101 至 104 億美元，季減 2.04% 至季增 0.87%，高標有機會再改寫去年第 4 季寫下的新高。若以 1 美元兌換新台幣 30 元計算，新台幣營收估達 3030 至 3120 億元，毛利率估 50-52%，營益率估 39-41%，雙率均可望續站穩高檔。

台積電表示，第 2 季行動裝置產品需求較弱，但與 5G 持續佈建、高效運算相關產品推出等因素相互抵銷，業績表現持穩，且目前未看到客戶需求趨緩，高效運算產品受惠居家工作等應用驅動，需求仍強勁。

雖然客戶需求未趨緩，但受新冠肺炎疫情影響，為市場帶來不確定性，在 4 月的法說會上，台積電預期客戶需求將會調整，保守看待下半年終端需求，下修今年展望，估下半年營收將較上半年持平至微幅衰退，在高效運算動能優預期下，全年營收仍可成長 14-19%。

不過，台積電董事長劉德音日前表示，疫情改變人類生活，也驅動新科技應用成長，使科技業表現與整體經濟脫節、反而更好，未來 2 季產能利用率不是大問題，今年下半年、全年營收展望，及今年資本支出等目標都沒有任何改變，與前次法說會相較之下，台積電對下半年的展望顯然更為樂觀。

在美國政府擴大對華為禁令之下，劉德音也說，若沒有海思訂單，無論是在產能、訂單或手機市占率等層面上，有很多客戶想要填補空缺，但也不知道要多久才能補上，得看產業連動性、產業敏捷性。