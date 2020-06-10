川普想讓中企在美交易所下市 哈佛教授：華爾街將表態反對

美國總統川普希望推動法案，將中國企業趕離美國交易所，不過有哈佛大學教授認為，這一法案的效果可能會適得其反，而華爾街預計反對此案。

隨著美國反中情緒高張，美國參議院上個月通過了一項法案，可能會實質禁止中企在美國上市，或由美國投資者籌集資金。法案要求，如果外國公司無法證明「不是由外國政府擁有或控制」，且連續 3 年接受美國監管機構的審核，將被禁止在美國證交所交易。

哈佛法學院法學教授 Jesse Fried 週二 (9 日) 表示，雖然此一立法目的是保護美國投資人，但他不確定能否收到效果，而結果可能適得其反。

他表示，基於中國政府不太可能讓企業接受國外的審查，如果立法通過，像阿里巴巴這樣的大企業，可能會在 3 年後停止交易。

但這真的有利美國投資人嗎？Fried 認為，受此衝擊，阿里巴巴的股價可能會大跌，造成美國投資人的損失。而企業將利用此機會，以極低價格將公司私有化，然後選擇香港或中國大陸等地方重新上市。

他指出，這些美國投資人原本購買中企投入的錢，將再也回不來。

因此，Fried 認為，華爾街將反對此一法案，促使它在民主黨控制的眾議院中無法通過。

同時，華爾街將遊說眾議員，不要將這一法案付諸表決。他表示，如果將其付諸表決，由於反中情緒存在，議員將很難反對。

Fried 表示，一旦眾議院通過，很難猜測川普會怎麼做。川普很難否決此一法案，但另一方面，他也不想見到中國公司轉往香港、大陸或倫敦交易所上市。