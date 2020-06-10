共享乘車業回血！Uber、Lyft後勢可期

COVID-19 疫情爆發，3 月初各地頒布防疫封鎖禁令，共享乘車服務需求陷入遲滯，但跡象顯示，現在情況已經慢慢改善。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 週二研究報告指出，隨著美國各大城市重啟經濟後，大眾返回辦公室上班，共享乘車服務的需求也將回升，如此 Uber Technologies (UBER-US) 和 Lyft (LYFT-US) 的股價也將獲提振。

Lyft 本月稍早公布，5 月份乘車量較上個月增加 26%，雖然乘車量具體仍只有去年同期的 1/3，但仍可見明顯的復甦，尤其是在社交活動和來訪辦公室限制已解禁的各大城市。

「Lfyt 月業務報告顯示，需求指標不斷提高，我們相信 Uber 也會看到類似的指標。」Ives 說。

由於歐洲和亞洲各大城市旅行需求反彈上升，Ives 認為 Uber 應可看到相較強勁的 7 月 / 8 月表現，但其對拉丁美洲的曝險「增加了適度的阻力」，因為拉丁美洲疫情仍處於早期階段。

Wedbush 維持兩家公司「跑贏大盤」的評級，並將目標價調升 20% 以上，Uber 的目標價自 38 美元調升至 47 美元，Lyft 則自 38 美元調升至 48 美元。

「羅馬不是一天造成的，乘車共享服務的需求也不會一日就恢復，但隨著封鎖解除經濟時期，大眾交通需求增加，Uber 和 Lyft 未來幾季面對的整體環境也會相較第二季開始大幅改善。」

Uber 週二下降 1.3% 至 36.59 美元，今年迄今股價仍有 23% 漲幅；Lyft 下挫 4.3% 至 39.21 美元，今年迄今仍下跌 8.9%。