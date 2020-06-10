盤前財經大事搶先讀2020年06月10日

今日操盤前瞻

台灣 5 月稅收

韓國 5 月失業率

股東會：大立光、台塑、和大、聯電、喬山、台達電、瑞昱、興富發等

除權息：國碩、華固、零壹、台微體、雷笛克光學、上奇、天正國際

疫情趨緩 台股限空令三大措施 6/10 解封

隨著疫情趨緩、台股回穩，金管會昨 (9) 日宣布，台股有條件式三大「禁空令」明 (10) 日起放寬；換言之，明天起將恢復每天盤中借券賣出委託量，同時取消當天收盤價跌幅超過 3.5%，次日交易不可低於前一天交易日收盤價放空等限制。閱讀全文...

〈台積電股東會〉赴美設廠、華為訂單缺口、先進製程等六大重點一次看

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日召開股東會，對於赴美設廠議題，董事長劉德音透露，將找下游廠商一同前往建廠，雖然廠址已選定，但定案關鍵在美方補助金額。此外，華為旗下的海思訂單缺口、今年展望及先進製程，也是國內外投資人高度關注的焦點。閱讀全文...

遠距商機發酵 華碩 5 月營收月、年增皆逾 3 成 衝今年新高

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 昨 (9) 日公告 5 月營收，受惠遠距辦公、教學商機，品牌合併營收達 274.88 億元，月增 37.15%、年增 33.3%，創今年單月新高，展望下半年，華碩表示，疫情、需求面不確定因素仍多，能見度不明朗，將審慎應對。閱讀全文...

投審會通過國巨收購基美 「新國巨」7 月正式成形

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (9) 日公告，經濟部投審會通過，國巨收購美國被動元件業者基美 (KEMET) 一案，7 月起正式併入國巨合併財報，由於基美營收規模約占國巨八成，法人看好，國巨接下來一年的營收可望維持強勁年增動能。閱讀全文...

彭博：蘋果 Mac 將採自家晶片 最快本月 WWDC 上宣布

據《彭博社》報導，有知情人士表示，蘋果 (AAPL-US) 準備在本月的年度全球開發者大會 (WWDC) 上宣布，Mac 電腦將改採自主研發的處理器，以取代英特爾 (INTC-US) 的晶片。閱讀全文...