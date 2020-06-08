罕見劇透！中國人行公布下一週MLF操作動向

週一 (8 日) 中國人行罕見預告將在 6 月 15 日左右對本月到期的 MLF 執行一次性展延，但具體操作金額將根據市場需求等情況才能確定，這是中國人行很少見在當日執行公開市場操作後，預告下一週將會採取的行動。

週一 (8 日) 中國人行表示，為保持銀行體系具有合理充份的流動性，以利率招標方式進行人民幣 1200 億元的逆回購操作，期限為 7 天，得標利率保持在 2.2% 不變。

由於週一 (8 日) 有人民幣 5000 億元 MLF 到期，意味著中國人行週一在市場回收人民幣 3800 億元。

市場人士認為，中國人行此舉目的是透過 7 天期的逆回購，將資金到期壓力轉移至月中，並依照慣例於月中到期的 MLF 做展延，而為了對沖本週資金到期壓力，中國人行可能會擴大釋放流動性。

根據數據顯示，6 月 11 日和 12 日分別還有人民幣 700 億元和人民幣 1500 億元逆回購到期，依照中國人行週一的操作研判，本週公開市場操作延續淨回收的機率大增，但從中國人行的預告來看，下週則會再釋出流動性。

從本月份一開始，中國人行就不斷減少資金釋出量，有慢慢回收流動性的趨勢，導致市場擔心本月份到期的 MLF 中國人行將不延期，而週一中國人行的表態，無疑給市場吃下「定心丸」。

今年以來，中國人行對到期 MLF 均選擇在月中才開始進行展延，如上個月 14 日到期的人民幣 2000 億元 MLF，儘管同為交易日，中國人行依然選擇在 15 日才進行展延動作。

不過最令市場在意的是否 6 月份中國人行將降息，但目前市場並未形成一致預期。

中國方正證券認為，市場利率過低可能導致中國人行進行干預，透過暫停逆回購，或暫緩降低 MLF 利率來控制利率水準，以中國人行態度來看維持 DR007 在 1.5% 至 2% 之間是合理水準。預估 6 月份中國人行仍會進行 MLF 操作，但利率可能不會調整。而不調整 MLF，意味 6 月 20 日 LPR 報價也不會改變。

資料來源: wind

但也有分析人士認為，目前市場中長期流動性出現趨緊的態勢，為舒緩市場流動性壓力，推出寬鬆政策勢在必行，根據以往的歷史規律來看，6 月 MLF 利率和 LPR 有機會小幅度下修，甚至不排除 6 月份可望再度定向下調存款準備金率。