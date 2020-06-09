獲利了結？中國股票型ETF有加速離場跡象

自第二季開始 A 股三大指數雖然節節攀升，但資金則有從股票型 ETF 加速流出的跡象。4 月初至今上證綜指上漲約 200 點，但股票型 ETF 卻連續 9 週呈現資金淨流出，總計淨流出約人民幣 770 億元。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

而近期隨著上證突破 2900 點大關，資金流出情況有加速態勢，其中，熱門的泛科技類 ETF 產品失血相對嚴重。根據中國銀河測算，上週 A 股 ETF 淨流出人民幣 217.17 億元，創下近期單週淨流出新高。

從股票型 ETF 資金流向與上證走勢來看，兩者呈現明顯的負相關，今年 3 月 23 日，上證一度創下今年新低約 2646 點，股票型 ETF 連續兩週淨流入，單週流入規模均超過百億人民幣。

不過 4～5 月上證開始攀升後似乎開始出現落袋為安的現象，在指數來到 2800 點之上資金便開始獲利了結。而到了 6 月第一周上證站穩 2900 點，股票型 ETF 更出現大賣人民幣 217 億元，有加速離場的跡象。

值得留意的是，上週北向資金則淨買超人民幣 240.51 億元，且外資已連續 11 個交易日加碼陸股。而自 3 月 24 日起，北向資金已累計加碼約人民幣 1175 億元，外資明顯與內資不同調。

有基金經理人指出，近期投資股票型 ETF 的投資人出現「大漲大賣，小漲小賣」的情況，在 2、3 月份股市大幅震盪期間逆市低檔佈局，指數開始出現一點漲幅後就開始獲利了結。

他認為投資人這種操作雖合理，透過低買高賣賺錢。但他坦言並不認同這種短線投資基金的方式，建議投資基金應以長線角度去考量，避免交易過於頻繁。