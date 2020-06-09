陽明看下半年變數多 Q3減艙位25%因應

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 董事長謝志堅今 (9) 日表示，第三季將自發性減少艙位約 20-25%，以因應市場需求變化並穩定運價，第四季「很難估計」，在疫情緩和後近來歐美又有種族議題，使整體經濟情勢不確定性高，不諱言「下半年充滿很多未定數」。

謝志堅表示，原本去年底在編列今年預算時，預期供需年增分別為 3.1%、2.6%，趨於平衡，再加上低硫油環保法規上路，老舊船舶陸續淘汰，有利整體市況向上，然而「沒想到疫情這麼嚴重」，導致製造和消費端均遭連鎖衝擊，第一季縮艙 25-30% 的狀況延續至第二季。

展望下半年，在 OPEC + 同意延長減產以維持油價的態勢下，國際油價趨穩，「對貿易商和船公司都好」，惟歐美種族議題再起，且不排除二次疫情爆發，整體來看，下半年還是充滿很多未定數，因此，第三季先自發性減少艙位約 20-25%，再視實際需求調整。

不過，謝志堅強調，陽明近年來體質調整有成，近 3 年半來艙位僅增加 8%，但貨量增加 20%，使單位成本減少 13%，「第一季貨櫃本業仍是賺錢」，實際上虧損主要是來自散裝船子公司拖累，以及船舶售後租回的利息支出造成長期財務負擔，因此今年預計先處分 2 艘散裝船，以減緩財務壓力。