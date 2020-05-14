貨櫃三雄Q1獲利暴減 陽明連虧5季 萬海創3年來新低

由於第一季新冠肺炎疫情衝擊進出口貨量，貨櫃三雄陸續公布的第一季獲利，均呈現暴跌甚至虧損，其中，陽明 (2609-TW) 稅後純損 8.18 億元，年減 20%，每股虧損 0.31 元，已連虧 5 季；長榮 (2603-TW) 單季則虧損 4.42 億元，年減 178.9%，每股虧損 0.09 元，連虧 2 季，萬海 (2615-TW) 雖維持獲利，稅後純益 8321 萬元，年減幅 92%，每股純益 0.04 元，則創 2017 年第二季以來新低。

陽明說明，第一季貨櫃運輸業務受到疫情衝擊，年後復工緩慢，再加上因應疫情聯盟機動性調整減班，以致收益不如預期。

陽明第一季貨櫃營運量為 123.6 萬 TEU，年減約 4%，同時，因使用低硫油，使燃油成本年增 5%，所幸，近年來在業務策略調整下仍有其成效，在供需失衡與成本上漲情況下，營收僅年減 1.2%。

展望後市，陽明表示，由於疫情仍未明顯減緩，第二季將持續執行空班減艙計畫，以調節市場需求不振狀況，雖可預期大幅縮艙將影響營業收入，但相關變動成本也隨之減少

法人則指出，以目前市況評估，貨櫃海運市場最大的負面因素主要是需求減少，不過，今年以來新船下水漸減，殺價競爭壓力有限， 由第一季貨櫃航商擴大停航規模的動作來判斷， 目前航商的營運重心在於穩價不搶量， 尤其 4 月以來燃油成本壓力明顯減輕，預期下半年貨櫃航運進入傳統旺季後，航商將有望轉盈。