HONDA疑似遭駭 汽車出貨臨時暫停

日本汽車大廠本田 (HONDA)(7267-JP) 因內部系統發生問題，週一 (8 日) 在日本國內的汽車工廠，一時之間也發生無法出貨的狀況。有可能是網路遭到駭客攻擊，該公司目前也正在追查原因。

根據日本放送協會 (NHK) 週二 (9 日) 報導，本田汽車表示該公司系統在 8 日上午 9 點過後發生障礙，導致電子郵件無法透過公司的內部網路來進行收發；還有在工廠出貨前，用於車輛檢查時的資訊登錄系統也都無法使用。

受到此事影響，本田設在日本國內的汽車生產工廠，在 8 日也全面的暫時停止出貨。而到了當天傍晚之前，車輛的出貨作業也都全部重啟。

本田股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

本田的公關部門表示，這次事件很有可能是受到來自外部的駭客攻擊，在 8 日上午的 11 點過後，也針對所有員工的內部網路連線進行限制，目前正在調查問題的發生原因。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，本田有大多數的公司員工，目前都還是在家工作。但由於本田現在正針對網路連線進行管制，在無法連進公司網路的情況下，也難以執行公司業務。所以本田也呼籲員工們，9 日當天可以放有薪假。

本田公關部門也向媒體表示，雖然目前仍就系統障礙問題在進行調查，不過在美國的汽車組裝工廠也有局部停工的消息傳出。而日本國內工廠，在 9 日的時候也持續平日的正常生產。