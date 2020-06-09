德國4月出口暴跌24% 創史上最大跌幅

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重創全球貿易活動，導致德國 4 月份的出口及進口皆大幅衰退，且創下自 1990 年該數據開始統計以來的最大跌幅。

根據德國聯邦統計局於週二 (9 日) 公佈數據，德國於 4 月份的出口月減 24%，衰退幅度遠大於市場預估的 15.6%。與去年同期相比則是年減 31.1%。

4 月份進口月減 16.5%，跌幅亦大於市場預估的 16%。4 月份的貿易順差則是大幅萎縮至 32 億歐元。

德國出口年率、出口月率 (圖：Blooomberg)

4 月份銷往中國的出口下滑了 12.6%，而輸往疫情重災區美國、法國及義大利的出口，則分別大跌 36%、48% 及 40%。

在新冠疫情爆發之前，受到美中貿易戰、以及全球需求不振的衝擊，已使得德國的製造業深陷泥沼。而由於疫情的爆發阻礙了全球供應鏈及商業活動，對於德國的經濟而言更是雪上加霜。

德國經濟的成長高度仰賴出口，因此，貿易的低迷導致德國面臨自第二次世界大戰以來最嚴重的經濟衰退。根據德國央行預估，今年該國 GDP 恐將衰退 7%。

德國投資銀行 Bankhaus Lampe 經濟學家 Alexander Krueger 表示，隨著封鎖措施逐漸放寬，各國經濟活動亦重新開放，但全球景氣復甦之路將充滿不確定性，而國際貿易的回溫亦需要一段較長的時間。

根據德國 BDI 工業聯盟預估，德國今年全年的出口及進口，將分別衰退 15% 及 12%。而德國貿易景氣的回溫速度，將取決於最大貿易夥伴中國及美國的經濟復甦狀況。

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