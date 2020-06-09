〈陸股盤後〉創業板指上漲逾1% 進入技術性牛市

歷史新高並逼進萬點大關的刺激下，創業板指也以上漲逾 1% 作收，由於創業板指較三月份低點 1818 點反彈上揚逾 20%，已進入技術性牛市，而上證雖然漲幅較為落後，但也來到反彈新高。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

盤面上，傳媒、生技、釀酒、玻璃陶瓷、包裝材料漲幅較大；貴金屬、航太、農業、電信營運商等跌幅較重。

截至收盤，上證綜指收盤上漲 0.62%，收報 2956.11 點；深證成指上漲 0.61%，收報 11284.24 點；創業板指上漲 1.3%，收報 2181.59 點。週二 (9 日) 滬深兩市成交金額約人民幣 6203 億元，較前一個交易日萎縮 9%。



北向資金進出方面，週二 (9 日) 北向資金共買超人民幣 46.28 億元，其中，滬股通買超人民幣 24.93 億元，深股通買超人民幣 21.35 億元，北向資金已連續 12 個交易日買超。

產業消息

受到抖音 5 月份營收成長近 10 倍的刺激下，字節跳動概念股應聲大漲，省廣集團、中文在線、引力傳媒、凱撒文化、星輝娛樂、宣亞國際等逾十檔個股出現漲停。

「6-18」電商購物節將至，消費類股走揚，化妝品方面，拉芳家化大漲 6.1%、上海家化大漲 5.7%；食品飲料方面，安琪酵母漲停、金達威大漲 6.4%、晨光生物大漲 6.3%。

近幾個交易日大漲的海南自貿港概念股則出現獲利了結賣壓，大部份個股走弱，海汽集團、海峽股份、大東海等個股均大跌逾 3%。

法人觀點

國泰君安表示，雖然上證再創短期新高，但各類股輪動快，若投資人跟隨熱門概念股追價很容易在一兩天內面臨資金退潮的風險，目前短線進出要獲利的難度已變高，同時投資人要留意成交量是否持續萎縮，也要小心技術指標過熱後出現的回檔，因此，建議逢低佈局，控制資金水準，可以關注景氣明顯回升的新基建領域的相關概念股。

中信建投表示投資人的投資策略可放在已經出現漲多回檔，且產業前景明確的績優股，中長線角度而言，隨著半年報業績預告的慢慢公布，業績因子可能又會引起市場關注，重點篩選出中長期業績績優股仍是未來核心策略。