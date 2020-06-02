茅台擠下工行 首度躍居A股市值王

週二 (2 日) 貴州茅台盤中一度漲至每股 1427.9 人民幣，市值高達人民幣 1.8 兆元，超越工商銀行成為滬深兩地股市的市值王，同時也是茅台史上首度市值超過工商銀行。

資料來源: 新浪財經, 茅台股價月線走勢

不過隨後茅台股價出現下滑，目前總市值約在人民幣 1.78 兆元，至於工商銀行市場則保持在人民幣 1.79 兆元，兩者差異不大。

數據顯示，十年以前茅台總市值剛過人民幣 1000 億元，排名滬深兩地市場第 18 位，而當時市值不到工商銀行的 1/10。

近幾年來中國經濟轉型，中產階級消費勢力抬頭，消費概念股開始受到市場青睞，資金慢慢從金融類股轉往其它高成長產業。而茅台受惠於品牌價值，帶動股價開始走揚，而市值排名逐年提升，最近幾年開始躋身前 10 大。

而自進入市值前 10 大後，只花了短短幾年時間市值已衝上第一，躥升速度之快在中國市場前無古人。

不過每股逾 1400 元人民幣的茅台已不是一般散戶直接投資的對象，由於茅台每筆交易為 100 股，因此入場就要花人民幣 14 萬元，對於大部份散戶而言門檻不低。

從茅台前十大股東的情況來看，沒有任何自然人出現，某種程度上可以解讀茅台是屬於法人圈的商品，而這也可能是其股價長期屹立不搖的原因之一，主要在於法人偏向長期投資。

截至 2020 年第一季，貴州茅台前十大股東合計持股比重高達 75.07%。前十大股東中包含大股東茅台集團、匯金資管、證金公司、各類公私募基金、保險產品等多種類型的機構。

當然茅台能成為中國指標性個股是有基本面在支撐，其業績長時間保持在雙位數的成長，純益近 20 年內從未衰退過。至於另一方面，茅台很少配股，大多以現金分紅方式，因此股價很少受到除權影響。

值得注意的是，中國第二大白酒集團五糧液今日市值也突破人民幣 6000 億元，達人民幣約 6200 億元，成為深圳股市的市值王。