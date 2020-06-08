〈陸股盤後〉權值股抗跌 上證向3000點挺進

美股上漲帶動週一 (8 日) A 股三指數開盤齊揚，不過受到中國人行 (PBoC) 暫緩展延 MLF 的舉動，向市場回收資金，加上中國央視報導，警示各地方政府不應過度強調「地攤經濟」，而北京與深圳等一線大城相繼表態不支持「地攤經濟」在當地發展，導致上週飆漲的「地攤經濟」概念股重挫，影響市場人氣。但在權值股保險、原物料、能源類股的支撐下，A 股三大指數僅創業板收黑。

盤面上，保險、石油、鋼鐵、非鐵金屬、通訊、機場、電子零組件等產業走揚；除地攤經濟外，珠寶首飾、百貨、傳媒、汽車、食品飲料、醫療等也出現回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 0.24%，收報 2937.77 點；深證成指上漲 0.31%，收報 11215.76 點；創業板指下跌 0.59%，收報 2153.56 點。週一 (8 日) 滬深兩市成交金額約人民幣 6843 億元，較前一個交易日上漲 8%。

北向資金進出方面，週一 (8 日) 北向資金共買超人民幣 6.15 億元，其中，滬股通買超人民幣 15.35 億元，深股通賣超人民幣 9.2 億元，北向資金已連續 11 個交易日買超。

產業消息

中國官媒於上週末時接連表態要降溫近期火熱的「地攤經濟」，直指「地攤經濟」雖然對就業有幫助，但決不是解救長遠中國經濟的良藥，強調重振中國經濟還需靠復工、復產、復商、復市。利空言論導致地攤概念股重挫，浙江永強、百大集團、上海鳳凰、銀都股份、小康股份、浙江東日等個股出現跌停。

中國國務院公布海南自由貿易港建設方案，而發改委指出海南自由貿易港將依兩階段達成設定目標，最終實現貿易、投資、跨境金流、人員進出、運輸等等自由便利的境界，相關概念股應聲走揚，海德股份漲停，大東海大漲 8.5%、羅牛山上漲 2.7%、海航基礎上漲 2.6%、海航控股上漲 1.8%。

法人觀點

某中資投顧認為成交量是限制現階段 A 股上漲的主要因素，上週 A 股整體呈現震盪上揚，但成交量卻遞減，顯示投資人追高意願不足。而「地攤經濟」短期過度炒作，加上官方表態要煞車，相關概念股恐有被打回原形的可能性。此外，今日權值股表現較強，投資人要留意法人利用權值股護盤，卻藉機對中小型題材股出貨的可能性。

海通證券表示，短期資金面略為緊俏、中國基本面數據仍偏弱，短期 A 股走勢恐不會太平順，指數來回震盪的機會較大。投資人仍可留意在回檔後內需概念，如新基建、汽車、家電、券商等類股的投資機會。

粵開證券則分析，中國的利多政策還是存在，A 股估值偏低情況也尚未明顯改變，上證突破 3000 點壓力還是值得期待。但目前市場還是存在一些不確定性，所以大盤在上攻過程中，需要留意兩大變數，其一是中國內需的回復情況；第二則是外在市場環境的改變。