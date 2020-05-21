股東減碼、限售解禁 A股六月走勢有壓力

5 月份 A 股走勢平穩，截至周三 (20 日) 為止三大指數 5 月份戰績均保持紅盤，不過根據周三晚間統計出的數據顯示，5 月以來 A 股共有 219 家上市企業發布大股東減碼計畫，同時只有 14 家上市企業大股東表示將加碼。

此外在流通股解禁方面，5 月份解禁的流通市值是今年最低，只有人民幣 1780 億元。而進入從 6 月開始，A 股解禁壓力將漸漸增加，直到 7 月份解禁的流通數量將會來到今年次高水準。這反映出若無利多題材刺激，A 股這波反彈行情能否持續會是一個問號。

從重要關係人減碼類別來看，以上市公司高階主管佔絕大比重，其次則是法人東，一般散戶比重最低。此外也有 18 家上市公司的控股股東或實際控制人宣布減碼。

至於以減碼的股票種類來看，絕大多數是上市公司在 IPO 之前的原始股份，在這波減碼潮之前，大多數企業早已出現多次減碼現象。從減碼的原因看，主要是大股東有資金需求。另一方面也有配合企業發展需要、經營投資計劃及被動減碼等因素。

從減碼規模來看，法人佔絕大部份，如股權投資、創投、資產管理等類型企業均計劃進行獲利了結。

(圖片: AFP)

而未來兩個月減碼的類股以當紅的計算機、通訊和其他電子設備製造產業所占家數最多，達 44 家、化學原料和化學製品製造業則有 38 家的大股東進行減碼、電氣機械和器材製造業有 36 家、醫藥製造業有 26 家。

同時銀行類股限售股解禁壓力也不小，未來將有 16 家上市銀行陸續解禁，解禁數量達 249.6 億股份，市值達人民幣 1413 億元。目前銀行類股已有近九成股價跌破淨值，隨著解禁潮的到來，銀行股未來走勢「壓力山大」。

對此業內人士指出，近期股價漲幅較大，且沒有業績在背後支撐的股票，若短期內大股東減碼壓力重，投資人就應謹慎因應，如與口罩等防疫物資相關的概念股。

有學者則表示投資人在選股的時候，應首先考量基本面，涉及大股東減碼的上市公司，股價短期內會有賣壓，可以暫時回避。