盤前財經大事搶先讀2020年06月05日

今日操盤前瞻

台灣 5 月通膨率

美國 5 月失業率

股東會：台化、奇力新、國巨、同欣電、奇力新、美食 - KY、王品等

4 月股市回神 國銀單月獲利大躍進 月增 67.3%

金管會昨 (4) 日公布國銀最新獲利情形，因疫情趨勢，4 月股市回神，國銀單月稅前盈餘 304 億元，比前一個月大增 122 億元，月增 67.3%；而累計前 4 月稅前獲利 1113.8 億元，則較去年同期衰退 12.8%。閱讀全文...

餐飲業業績報喜第一炮 王品 5 月營收月增超過 6 成

餐飲業 5 月市況明顯回溫，連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 昨 (4) 日率先報喜，5 月合併營收 13.95 億元，月增幅達 61.4%、年減 3.94%，為今年以來次高；其中，台灣事業群營收 9.6 億元，創 2016 年以來同期新高紀錄。閱讀全文...

〈友訊經營權之爭〉李中旺正式接董座 解任胡雪總座職務

友訊 (2332-TW) 董事長李中旺獲經濟部變更登記核准生效，昨 (4) 日上午前往友訊交接，而友訊也公告解任前代理總經理胡雪外，也解任上任僅 10 天的發言人王蕙雯，並由李中旺親自擔任新發言人。閱讀全文...

繼三星、LG Display 傳京東方將為 iPhone 12 系列供應 OLED 面板

Digitimes 引述消息人士報導，繼南韓三星 (Samsung)、LG Display(LGD) 之後，傳出中國面板大廠京東方 (BOE) 也將成為蘋果最新 5G iPhone 12 系列機型的 OLED 供應商，若消息屬實，這將成為蘋果首度向中國面板公司採購顯示器先例。閱讀全文...

熊走了 景氣循環占比高的美股小型股正看俏？

小型股近來一直是華爾街寵兒，一些分析師預期，近期走勢是小型股長達一年熊市尾聲的開端，但也有一些分析師警告，倘若經濟沒有如預期強勁復甦，這些風險較高的股票恐怕令人再次失望。閱讀全文...