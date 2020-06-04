輝創二度申請台商回台 投資台灣三大方案再添18億元

投資台灣事務所今 (4) 日再通過 3 家企業帶來超過 18 億元投資，三大方案累計投資額達 1 兆 168 億元。其中，車用電子大廠輝創二度申請台商回台，加碼 7 億元，擴大高雄新廠規模及增購機器設備，達邁 (3645-TW) 及柏文 (8462-TW) 2 家則參加根留企業方案。

經濟部指出，美中貿易戰後已有一波台商回台，近來持續有廠商在疫情後因轉單擴大投資或新增投資計劃。輝創在貿易戰後，即調整產能回台應變，斥資逾 15 億元在高雄和發產業園區建置新廠與實車測試場。

今年全球疫情爆發，輝創為了因應美國客戶分散中國產地風險的轉單來台需求，再加碼 7 億元擴大建廠面積、增購機器設備，提升車用防盜系統、攝像頭、停車輔助系統產能，總投資額來到逾 22 億元。

PI (聚醯亞胺薄膜) 供應商達邁則看好高頻高速 5G 與透明 PI 材料需求持續升溫，持續規劃在苗栗銅鑼科學園區提高產能，將投入逾 5 億元增添自動化設備，擴建新溶劑回收系統，力行循環經濟。

擁有本土最大健身中心品牌「健身工廠」的柏文，看好台灣健身市場，將斥資逾 6 億元在高雄興建營運總部，並在桃園南崁、台北石牌、彰化員林、新竹市西大路新設健身工廠據點，且皆建置智慧健身房與智能機房，以強化競爭力、提高市場占有率。