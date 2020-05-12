柏文看4月是今年谷底 運動健身需求將強彈

連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 最新表示，由於國內連日來未見本土確診案例，近期各廠館進場健身人數明顯增加，隨著疫情趨緩，來客量持續成長可期，預料 4 月營收是今年谷底，看好運動健身需求將出現明顯反彈力道。

柏文甫公布 4 月合併營收為 2.62 億元，月減 11.6%，年減 9.54%，創去年 3 月以來新低，其中「休閒運動及娛樂服務收入」1.6 億元，月減 10.25%，年減 11.12%，「運動保健服務收入」0.86 億元，月減 13.65%，年減 10.55%，「入會費 (含手續費) 收入」0.14 億元，月減 14.66%，轉為年增 26.23%。

柏文說明，4 月中因海軍敦睦艦隊官兵感染新冠肺炎影響，申請付費延展會籍人數增加，同時，會員進場運動及執行私人教練課程的意願降低，導致營收下滑。

不過，由於近期國內連日無確診案例，消費者信心回溫，已感受到各廠館會員進場健身人數明顯增加，而台北市石牌廠開始進行預售，成績優於預期。

柏文已規劃今年各季均有新廠館開幕營運，不受疫情影響原定計畫，其中，台北市石牌廠預計 6 月下旬開幕，下半年還有新北市、新竹地區和彰化縣等 4 處廠館將陸續開出，營運成長動能無虞。