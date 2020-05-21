投資台灣三大方案 再增旭暉應材、佳和等投資14億元

經濟部投資臺灣事務所今 (21) 日再通過旭輝應材 (6698-TW)、佳和實業 (1449-TW)、全日物流等 3 家企業擴大投資台灣約 14 億元，分別在台南、宜蘭建置新廠，導入自動化設備，總計投資台灣三大方案已帶動 493 家企業投資約 1 兆 87 億元，創造逾 8.2 萬個就業機會。

經濟部表示，旭暉應材專攻面板金屬遮罩，近年打入中國 OLED 面板供應鏈，在上海寶山與湖北黃石皆設有生產基地，就地服務多家 OLED 面板廠，受美中貿易戰、肺炎疫情影響，旭暉應材擬斥資近 6 億元在南科建置新廠，引進全自動化產線設備，擴大台灣產能。

佳和實業是台灣最大綿、羊毛紡紗、染整、織布一貫化工廠，近年也跨足高毛利車材布料，疫情期間也投入防護衣、口罩生產，並切入慶豐富窗簾布料供應鏈，為滿足客戶多樣化需求，將投入逾 6 億元在新市建新廠擴增產線，並在官田廠新增智慧化產線與自動化設備，持續升級製程及開發特殊產品，

冷鏈物流大廠全日物流則看好近年宜蘭、花蓮業務持續成長，將投資逾 1 億元在宜蘭利澤工業區新建智慧自動化冷鏈物流中心，提升東部低溫倉儲服務量能，這次新建宜蘭物流中心，將運用區塊鏈技術建立產銷履歷溯源機制、導入溫度監控管理系統、自動化揀貨與分流作業、電子標籤等。