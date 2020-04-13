休閒健身需求轉熱 柏文、大魯閣業績可望回穩

連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 和休閒運動業者大魯閣 (1432-TW) 甫公布 3 月合併營收，表現均優於市場預期，柏文創同期新高，大魯閣則衝上單月次高，法人認為，隨著疫情有緩和之勢，休閒場館人流逐漸回籠，而柏文今年仍維持原訂的擴點計畫，業績持續成長無虞。

柏文前 2 月營收微幅下滑，3 月已明顯反彈，合併營收達 2.96 億元，月增 2.41%，年增 2.92%，創同期高點；第一季合併營收 8.73 億元，雖成長幅度低於過去幾個季度，不過在疫情期間，仍維持年成長 4.35% 的穩定水準。

柏文表示，健身工廠不受疫情影響，仍將按原訂計劃拓展 8 處營運據點，展店數較去年多，新廠館分別建置於台北市、新北市、桃園市、新竹地區、台中市、彰化縣和台南市，台南市永華廠和台中市水湳廠已分別於 2 月 9 日、2 月 16 日開幕營運。

而桃園市南崁廠正在預售，預計 4 月 29 日開幕，柏文指出，第二季還有台北市石牌廠預計於 6 月下旬開幕，下半年則有新北市、新竹地區和彰化縣等 4 處廠館，樂觀看今年全新營業據點將提供較大的成長動能。

大魯閣指出，旗下 100% 子公司大魯閣建設為活化資產，處分柳州街土地認列營業收入 8136 萬元，並於 3 月認列處分利益 6977 萬元；同時，子公司上海基創公司及其營運據點，配合中國當地政府政策於 3 月底已陸續復工，有助營收穩定增長。

大魯閣強調，由於新冠肺炎疫情尚未完全平息，除了持續配合政府相關部門執行防疫措施，看好民眾健康意識高漲，健身需求仍持續提升。

柏文也表示，防疫期間利用人臉辨識進入場館減少會員與櫃檯人員接近的機會，且紅外線熱像測溫儀已陸續裝置於所有營業據點等，帶動來客數逐漸回穩。