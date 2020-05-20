〈小英新產業政策〉谷歌、微軟有意再加碼投資台灣

全球各國近年面臨貿易戰、公衛危機，讓產業開始重新評估全球生產據點，而台灣近年推出投資台灣計畫，加上防疫作為名列全球前段班，吸引不少國際大廠欲來台投資設廠，新任國發會主委龔明鑫今 (20) 日透露，谷歌 (GOOG-US)、微軟 (MSFT-US) 等都將加碼投資台灣，也顯示外商力挺續任的小英政府。

龔明鑫表示，接掌國發會將擘劃未來四年經建計劃，也將尋找下一階段產業成長動能，吸引外商投資也是大方向目標，透露谷歌、微軟等都將加碼投資台灣，但具體時程、地點、金額都仍有待國際大廠自行宣布。

無獨有偶的是，經濟部長沈榮津出席加工出口區新基地上梁典禮時也表示，打造高科技研發中心、綠能研發中心、高階製造中心、半導體先進製程中心等，是台灣未來 20-30 年重要發展基礎，國際大廠亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌等也陸續洽商投資設立高科技研發中心計劃。

觀察近年來國際大廠投資台灣狀況，谷歌、臉書 (FB-US)、高通 (QCOM-US)、美光 (MU-US)、思科 (CSCO-US) 等皆擴大投資台灣，其中，谷歌去年大動作宣布將在台灣台南建置第二座資料中心基地，以因應未來在台資料中心的營運需求，日前也啟動數位人才探索計劃；思科則落地桃園，建立智慧創新應用示範中心。

臉書則在 2017 年就啟動「Made by Taiwan」品牌推廣計畫，2019 年更搬入新辦公司，展現投資台灣決心，美光則選定中科后里園區旁，計畫興建二座晶圓廠，總開發面積達 30 公頃，其中 A3 廠預計今年完工、明年生產，投資金額估達 4000 億元，高通去年也在竹科舉行新大樓動土典禮，預計在 2021 年前完工，擴大布局 5G、AI、IoT 領域。

產業人士分析，台灣因具備研發創新人才，讓許多國際大廠前來投資，加上在貿易戰、新冠疫情中，台灣提前因應、超前部屬，成功降低國際經濟情勢動盪所帶來損害，也讓大廠對投資台灣更具信心。