佳世達艦隊出擊 三公司攜手搶後疫情雲端轉型商機

佳世達 (2352-TW) 智能方案事業群總經理李昌鴻今 (4) 日指出，「雲端轉型」將是繼數位轉型後，後疫情時代最重要的升級課題，透過旗下友通、其陽、明泰串聯 5G、AIoT 技術，攜手搶食市場大餅。

李昌鴻表示，各國實行安全社交距離政策下，如何提升各場域的營運效率與安全，成為包含政府、場域業主、員工及消費者等所有人最關心的議題，數位化、雲端化成為最重要的基礎建設。

李昌鴻認為，企業使用雲端基礎布建的人力資源管理系統與流程管理系統，不只實踐無紙化作業，在居家上班 (WFH) 時，也能維持企業營運不中斷；另外還有如零售結合自助服務、學校以雲端平台達到自主學習、醫院結合智能機器人與遠端監控平台等應用。

此外，疫情加速製造業對「管理去中心化」的需求，而且滿足未來走向客製化、個人化的消費趨勢，從生產流程數據化、上下游協作智慧製造、再搭配「大頻寬、低延遲、廣連結」的 5G 網絡，未來工廠遠在天邊卻近在眼前。

而觀察佳世達大艦隊旗下公司，工業電腦廠友通 (2397-TW) 具備智慧工廠解決方案，明泰 (3380-TW) 則有 5G 企業專網與邊緣運算，其陽 (3564-TW) 則有網安硬體設備相關應用，能打造整套式的雲端轉型解決方案，搶食後疫情的商機大餅。