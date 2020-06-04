澳洲4月份零售銷售暴跌近18% 創史上最大跌幅

受到新冠肺炎 (COVID-19) 的衝擊，澳洲經濟面臨嚴重萎縮，澳洲 4 月份零售銷售創下歷史最大跌幅，貿易順差收窄，澳洲經濟正處於三十年來的首次衰退當中。

據澳洲統計局 (ABS) 在週四 (4 日) 公佈的數據顯示，澳洲 4 月份的零售銷售從 3 月份的 -8.5%，進一步暴跌至 -17.7%，創下歷史最大跌幅。其中，餐飲服務零售額下跌 35.4%，服飾配件零售額下跌 53.6%，皆創下史上最大跌幅，而百貨公司零售額也下跌 14.9%。

澳洲零售銷售月增率 圖片：tradingeconomics

另一方面，澳洲四月份出口額下跌了 11%，至 375.05 億澳幣，主因來自於鐵礦砂、煤、天然氣與機械的外銷減少。進口也萎縮了 10%，至 287.05 億澳幣，主因是黃金、燃油、潤滑油與服務需求的疲軟。總體來說，澳洲 4 月貿易順差縮窄了 16%，至 88 億澳幣，但仍高於市場預期的 75 億澳幣。

澳洲在 3 月中旬實施了嚴格的社交隔離措施，以遏制疫情的蔓延，也迫使許多企業關閉。儘管部分限制在本月份有所緩解，但經濟學家認為，要恢復到危機前的水平還需要一段時間。

分析師預測，本季度澳洲的國內生產總值 (GDP) 可能下跌約 8%，僅 4 月份的零售額下跌就使得 GDP 下跌了 2.1 個百分點。在上一季萎縮 0.3% 之後，將使得澳洲經濟面臨近三十年來的首次衰退。

為了減輕疫情帶來的衝擊，澳洲央行將利率下調至創紀錄的 0.25%，並推出了無限的量化寬鬆計劃，同時政府也考慮一項龐大的財政支持計劃。