不審核川普掃射狂言！臉書監督委員會：組織還沒開始運作

臉書 (FB-US) 的監督委員會週三宣布，將不會審查美國總統川普該篇具爭議的貼文。

川普「When the looting starts, the shooting starts」的措辭引起廣泛爭議

臉書監督委員會是一個可以推翻公司自家內容審核決定的獨立機構，臉書先前已拒絕移除川普具搧動暴力爭議的貼文，也不願比照推特做任何緩和處置。

該委員會聲明，「臉書如何處理公眾人物可能違反社群守則貼文的方式是委員會的職責範圍，並且是我們未來幾個月開始運作時，委員會希望研議的極具挑戰性類型。」

明州白人警察盤查無武裝、無反擊的黑人民眾佛洛伊德時，以跪頸方式導致佛洛伊德窒息而死，引發種族歧視爭議，全美各地出現暴力抗議活動，川普在推特上批評警方執法太溫和，稱將派軍鎮壓，且揚言當示威抗議活動演變成隨機洗劫的時候，警方就該開槍掃射。

在臉書執行長祖克柏日前向員工表示不會對川普過激言論採取行動後，多位員工認為川普發文違反社群守則，不滿公司決定而離職。

臉書監督委員會解釋，像川普那類的發文雖然屬於委員會將審查的內容形式範圍，但決定不審查是因為「委員會尚未運作，且此時無法審查任何案件。」

「以一個機構來說，我們宣布第一批成員的時間還不到一個月，且到今年下半年才會投入運作，因此我們無法立即就位，對今日所看到的爭議做出決定。」該委員會在部落格聲明指出。

臉書 2018 年 11 月初次宣布監督委員會，此後一直在整合該獨立機構，今年 1 月甫宣布監督委員會的章程，5 月公布頭一批 20 人名單，該委員會必須先開發完成一套案件管理軟體工具，其成員才能開始用以審核案件。

此外，該委員會預計還要宣布另外 20 名成員，且全體成員尚需接受審理案件方法的培訓，之後委員會才能正式啟動。

「委員會開始運作後，我們不會迴避任何艱難的決定，且行動也不會考慮臉書的經濟面、政治面或聲譽利益。我們不用為了捍衛臉書而存在，屆時決議過程也將透明化，我們呼籲公司保護言論、用戶和社會。」

該委員會預計今年稍晚開始進行案件審核。

臉書週三下跌 1.1% 至 230.16 美元。