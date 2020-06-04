〈中裕股東會〉疫情影響 今年營收拚小幅優於去年

中裕 (4147-TW) 今 (4) 日舉辦股東會，董事長張念原表示，營運策略共有三大方向，包括愛滋病新藥今、明兩年有正向發展，產能良率拉高，及愛滋病新藥 TMB-355 與美商公司達成契約終止，原預期可挾營運利基，今年營收年增 30-40%，不過受疫情影響，成長幅度無法達標，但仍力拚優於去年。

愛滋病新藥發展方面，張念原指出，已經上市的愛滋病新藥 TMB-355，在美國銷售不如預期，但過去兩個月調整營運體質，其中行銷夥伴 Theratechnologies，延攬國際大廠輝瑞高層擔任新執行長，預期對營運有正面挹注。

TMB-355 去年取得歐盟藥證，原預計今年 3 月將在德國啟動銷售並與當地政府洽談健保事宜，但受到疫情影響，TMB-355 上市時程被迫延後，行銷團隊力拚今年底重啟開賣。

另一款愛滋新藥 TMB-365 部分，張念原表示，該新藥正在進行第一期臨床試驗，且將朝第二線用藥；不過與 TMB-355 相似，與美國 FDA 討論過後，估今年底完成收案、結果數據出爐後，明年下半年有機會跳過第二期臨床、直接進入第三期臨床。

產能良率方面，中裕去年與韓國三星生物製劑 (Samsung BioLogics) 合作代工事宜，張念原指出，雙方已建立第二生產中心，且生產的產品確校程序已進入最後階段，目前已完成三批產品確校，為順利完成美國 FDA 查廠程序，下個月將進行第四批產品確校。他說，與三星合作後，產能良率逐步穩定，預期產品毛利率可望從 60% 提升至 70%。

中裕 2017 年與美商 Genentech 簽訂 TMB-355 的技術專利授權合約，取得 TMB-355 在全球開發、生產、銷售的權利，不過 TMB-355 專利期限已在 2015 年 4 月到期，因此雙方在今年 3 月終止契約，中裕將不需再付一定比例的銷售權利金，張念原認為，未來 10-12 年可為公司省下超過 10 億元支出。