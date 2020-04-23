中裕愛滋病新藥止付權利金 Q1毛利率突破5成 創2年新高

中裕新藥 (4147-TW) 今 (23) 日公布第 1 季財報，由於旗下愛滋病新藥 TMB-355 與美商公司達成協議，不須再支付銷售權利金，帶動毛利率突破 5 成，創兩年來新高；稅後虧損收斂到 7538 萬元，較上季、去年同期大幅減少，每股虧損 0.3 元。

中裕第 1 季營收 2.39 億元，季增 14.35%、年增 86.38%；毛利率 54%，季增 15.3 個百分點、較去年同期虧轉盈；營利率 18%，較上季、去年同期虧轉盈。

中裕表示，旗下愛滋病新藥 TMB-355、商品名 Trogarzo 的權利金給付，去年 3 月與美商 Genentech 及 Biogen 公司達成和解協議，將不須再支付銷售權利金，且隨著生產良率穩定提升、TMB-355 在美國銷售價格提高約 9%，多重因素帶動第 1 季毛利率提升。

展望後市，中裕指出，愛滋新藥 TMB-355 去年因美國醫生對新藥處觀望態度，在美滲透率不如預期，不過今年醫院端對藥品需求轉為正向，預期今年每季都會接到至少一組美國客戶訂單，銷售量可望穩定成長。

其他市場方面，中裕表示，TMB-355 已少量出貨至歐盟審查中，並與多個國家討論藥價，不過短時間仍難見效益，預計今年中先出貨至德國，再拓展至英國、法國等，估 2021 年量產並挹注營運新動能。