盤前財經大事搶先讀2020年06月04日

今日操盤前瞻

股東會：中裕、光明、碩鑽材料

除權息：信驊

美商務部：新增 33 家中企黑名單 6/5 生效

週三 (3 日) 美國商務部公告，上月宣布對 33 家中國企業和機構列入實體清單，這項出口管制黑名單將於本週五 (5 日) 正式生效。閱讀全文...

超預期！大摩：蘋果 App Store 第三季淨營收已達年增 35%

大摩分析師在週三發布的報告中表示，蘋果應用程式商店 (App Store) 流量遠高於他們對止於 6 月一季 (會計年度第三季) 的預期，蘋果週三股價收盤逼近新高。閱讀全文...

台股站穩年線外資看衰？ 貝萊德：電金失靈建議減碼

台股在資金行情簇擁下，指數一路持續上攻，昨 (3) 日收在 11320.16 點站穩年線，雖然大盤情勢轉向多方靠攏，但貝萊德集團卻示警，在消費性電子需求回溫前，加上低利率不利金融業，在電金族群失靈下，短線看淡台股並給予「underweight(減碼)」評價。閱讀全文...

吸引外商建研發據點 彭博：台灣擬祭新台幣 100 億元研發補貼計畫

為了吸引外國晶片供應商來台設立研發據點，《彭博》週三 (3 日) 報導，台灣行政院計畫推出新台幣 100 億元以上的研發補助計劃，盼在美中角力關係下，為產業再添國際競爭力。閱讀全文...

勞工紓困貸款百萬名額用罄 勞動部：銀行即日起不再受理新申貸案

因應新冠肺炎疫情，勞動部推出勞工紓困低利貸款，勞動部昨 (3) 日下午宣布，100 萬名額已經額滿，即日起各銀行將不再受理新申貸案。閱讀全文...