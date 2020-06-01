生技廠新藥臨床開發進度頻報喜 營運後市有看頭

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2020年6月1號18點43分

台生技廠開發新藥進展傳出好消息，包括逸達 (6576-TW) 旗下新成分新藥 FP-025，入選美國生醫開發局 (BARDA) 的治療新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 臨床試驗計畫；智擎 (4162-TW) 用於頭頸癌適應症的抗癌新藥 PEP503，第一期臨床試驗數據正向；美時 (1795-TW) 取得中樞神經用藥韓國獨家銷商許可，各家營運後市看頭。

逸達表示，接獲 BARDA 的會議邀請，公司開發的新成分新藥 FP-025，從 2000 個合作申請案中獲選，近期將向 BARDA 提出治療新型冠狀病毒肺炎的臨床試驗計畫，探討未來合作可能性及臨床研究補助。

逸達指出，FP-025 是 MMP-12(基質金屬蛋白酶 - 12) 抑制劑，當肺部損傷或發生纖維化反應時，MMP-12 會加劇病症惡化，據臨床前模型中顯示，FP-025 可抑制 MMP-12，且對肺部發炎和纖維化有療效。目前 FP-025 正在進行塵蟎誘發氣喘的二期臨床驗證。

智擎合作夥伴 Nanobiotix，在今年美國臨床腫瘤醫學會 (ASCO2020) 年會上發表，PEP503 合併放射線治療的第一期臨床試驗擴展階段數據正向，目標腫瘤反應率達 60%，顯示 PEP503 對於頭頸部癌症病患，可能是潛在治療選擇。

美時則宣布，韓國子公司 Alvogen Korea 與香港綠葉製藥 (2186-HK) 簽署中樞神經用藥 Seroquel(一般劑型) 及 Seroquel XR Tablets(緩試劑型)，在韓國的獨家經銷及行銷許可契約，其中 Seroquel 主要是用在治療精神分裂症及躁鬱症；Seroquel XR 則為抗抑鬱特性的非典型抗精神病藥，也被部分市場用來治療療重度抑鬱症和廣泛性焦慮症。

具市場調查，截至去年底，光是 Seroquel 在韓國的銷售金額約為 129 億韓元 (約新台幣 3 億元)。