國泰航空前4月大虧45億港元 看前景仍非常黯淡

國泰航空集團 (00293-HK) 週五 (15 日) 指出，今年 1-4 月合併結算的未經審計虧損，達 45 億港元 (5.8053 億美元)，並表示在疫情擴散之下，前景仍然非常黯淡。

國泰航空指出，香港及多國政府實施嚴謹的旅遊限制及檢疫措施，出境需求很少，4 月旅客人數較去年下降了 99.6%，集團月內因應需求疲弱而大幅削減 97% 運力。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，現階段並未見到改善跡象，目前公司正評估各方面的業務，以確保在脫離危機時，仍保持強大和競爭力。

國泰上個月解雇了美國的 286 名乘務人員，並遣散了澳洲和英國的 201 名飛行員。

根據國泰公布的財報數據，國泰航空與國泰港龍航空於 4 月份合共載客 13729 人次，較 2019 年同月下跌 99.6%。1-4 個月載運乘客人次較去年同期下跌 64.4%，運力下跌 49.9%。

國際航空運輸協會 (IATA) 最新報告顯示，COVID-19 危機將導致 2020 年全球航空客運收入劇跌 3,40 億美元，較 2019 年減少 55%；其中又以亞太區航空公司的收入跌幅最為顯著，高達 1,30 億美元，乘客需求年減 50%。

林紹波表示，業界組織及行業分析師普遍認為，全球航空業的復甦期將會非常漫長，並預期國際旅遊的需求增長緩慢。