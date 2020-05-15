IATA：全球航空載客量2023年才能恢復疫情前水平

國際航空運輸協會 (IATA) 局長週四 (14 日) 警告，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對航空業的衝擊將持續數年，預估航空載客量至少要到 2023 年，才能恢復疫情爆發前的水平。

週四 (14 四) 航空股大跌，達美航空 (DAL-US) 收跌 3.7%；美國航空 (AAL-US) 收跌 5.00%；聯合航空 (UAL-US) 收跌 5.6%。

該協會表示，自疫情爆發以來，歐洲和美國的航空旅遊需求已減少 90% 以上，IATA 更警告，如果繼續延長封鎖和旅行限制時間，復甦將更加緩慢。

IATA 執行長 Alexandre de Juniac 週四表示：「我們正在請求政府採取分階段方式來重啟航空業。」IATA 執行長希望今年夏天能夠恢復航班飛行。

他表示：「我們的目標是在第 2 季結束前重新開放，並促進國內市場需求，並在第 3 季之前開放區域或中國市場，例如歐洲、北美或亞太地區，希望能在秋季開放洲際市場。」

直到 6 月中旬，歐盟的邊界仍不對非歐盟國民開放。歐盟委員會已建議其成員國採用分階段方式，重新開放邊界，將從新冠疫情感染水平較低的國家開始放寬限制。

IATA 發表該言論之際，各地旅遊團正迫切希望恢復營運，有些業者甚至已經制定出重新營運的計劃。

聯合航空已表示該公司計劃在 6 月重啟歐洲和中國航線；阿聯酋航空也計畫從 5 月 21 日起，重新開出 9 條境外航班；歐洲廉航 Ryanair 航空將於 7 月 1 日將恢復 40% 航班。

但 Alexandre de Juniac 警告，如果各國政府仍強制性規定旅客入境後實施 14 天自主隔離，那麼透過恢復旅行來促進航空業的希望都將破滅。

Alexandre de Juniac 表示，他們正在倡導各國政府不要實施隔離措施，他認為旅遊業是許多歐洲國家賴以維生的產業。

包括澳洲、紐西蘭、中國、西班牙等的數十個國家和地區，都要求外國旅客在抵達境內時隔離兩週，只是執行程度有所不同，這樣的政策無疑會阻礙許多人旅行的意願。

de Juniac 認為，只要航空公司和機場貫徹嚴格的衛生和監控措施，根本不需要再實施強制隔離措施。

他指出，採用多重方法都能夠「限制感染的風險」。從我們的角度來看，強制隔離在這種情況下是沒有用的。

de Juniac 強調，乘客的安全至上，但恢復旅遊活動，最終得取決於政府的決定。