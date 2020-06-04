棄用華為? 英國傳找NEC和三星洽商採購5G設備

《彭博》報導，英國政府正和某家華為對手企業討論採購 5G 設備，目前接洽的對象包括日本 NEC 公司和南韓三星電子，顯示強生政府試圖降低對中國的依賴，修正原本堅持採用華為設備的立場。《華爾街日報》則報導，英國官員考慮警告電信業者，未來的網路計畫減少或完全棄用華為設備。

《彭博》引述知情人士說法報導，英國官員設法分散 5G 網路供應商，已在 5 月和 NEC 洽商，第一步可能先邀請 NEC 參與試驗計畫。官員接下來也計劃和三星電子討論採購 5G 基礎設施的選項。

英國在 1 月開放華為有限度參與 5G 網路，和積極圍堵華為的美國總統川普立場相左。但隨著新冠肺炎疫情在英國迅速蔓延、中國政府對香港自治權的挑戰，英國首相強生 (Boris Johnson) 和他的親信對中國態度也逐漸強硬。包括內閣官員在內的保守黨人士，都對中國在疫情爆發初期的因應對策頗有微詞。

消息來源說，英國政府如今認為不太可能擋下保守黨議員禁用華為的立法，尋找替代廠商成了當務之急。

目前英國 4G 寬頻網路約三分之一使用華為設備，1 月針對華為 5G 設備設定的比率上限為 35%，而且不得參與 5G 基礎建設核心業務。英國政府正在研擬逐步剔除華為設備的計畫，在 2023 年之前降到零。

對此 NEC 表示，公司積極參與世界各地的 5G 業務，但無法對特定計畫發表評論。

另據《華爾街日報》報導，英國官員考慮警告無線網路業者，未來的網路計畫減少或完全棄用華為設備。

WSJ 指出，在政府擬定相關法規之前，這項命令不具法律約束力，但這個消息再次凸顯英國對華為立場改變，也象徵美國在遊說盟友禁用華為設備方面，取得一大進展。

英國國家網絡安全中心 (NCSC) 上週與英國主要電信業者召開網路會議，討論如何擺脫對華為設備的依賴。知悉內情的消息來源表示：「氣氛已經改變。整件事從國安問題變成有關供應商可行性的討論。」

電信業業界人士和工程師敦促英國政府迅速提供準則，因為英國 5G 計畫能否如期實現，取決於英國政府將要求業者在未來的計畫中避免使用華為，還是採取更激進措施，要求業者移除現有的華為設備。

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