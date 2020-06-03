華為遭排擠 加拿大兩大電信商宣布採用歐洲5G設備

在加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 即將公布是否禁止華為參與國內 5G 基礎建設之前，加國兩大電信業者 BCE 和 Telus 週二 (2 日) 宣布，將採用愛立信 (Ericsson)、諾基亞 (Nokia) 的設備打造 5G 網路，不約而同閃避遭美國擴大圍堵的中國廠商華為。

市場高度關注加拿大關於 5G 聲明已久，華為在加拿大無線網路原本扮演吃重的角色，隨著在美國擴大圍堵華為，加拿大等美國盟友的態度更引人矚目。英國強生政府最近似乎改變 1 月時的堅定態度，有意降低英國對華為技術和中國的依賴。

華為在北美的第一筆重要訂單，就是 2008 年和 BCE 和 Telus 簽下的，華為藉由這紙至關重要的合約證明自家技術品質，奠定在全球市場競爭的基礎。在往後 10 年，華為順利成為加拿大前三大電信業者的主要供應商。

BCE 週二宣布，該公司的 5G 網路將採用 Ericsson 提供的無線電接入網路設備，即重要的天線和基地台。

此外，Telus 發布聲明說，已選擇 Ericsson 和 Nokia 協助打造該公司的 5G 網路。由於 Telus 財務長 2 月受訪時說「年底前將與華韋一起推出 5G 網路」，因此最新決策令人感到意外。

加拿大在 2018 年底應美國檢方要求，逮捕華為集團財務長孟晚舟之後，和中國就處於緊張關係。卑詩省最高法院上週做出不利孟晚舟的判決，宣布她在加拿大和美國的行為符合「雙重犯罪」，引渡的司法程序繼續進行。