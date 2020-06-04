中國、新加坡下週開通「快捷通道」 初步對接上海、天津等六省

隨著疫情防控漸趨穩定，新加坡外交部和貿工部週三 (3 日) 發布聯合聲明宣布，與中國合作設立的「快捷通道」將在下週一 (8 日) 正式開通，第一階段將與新加坡與上海、天津等六個省份對接，以促進兩國經貿人員交流。

根據上述聲明，6 月 8 日起將為有需要的商務及公務人員開通往返新加坡和上海、天津、重慶、江蘇、浙江和廣東六省份的「快捷通道」，中國也成為第一個透過快捷通道與新加坡恢復國際貿易往來的國家。

根據規定，兩國申請人員需透過對方負責接待的企業和政府機關提出申請，經主管機關審查同意後，才可按規定申請簽證。

有鑒於全球疫情尚未完全平復，規定指出申請人員必須在出境前 48 小時接受新冠病毒檢疫，並在入境後再度接受檢測，通過檢疫者不需額外接受隔離，若發現確診，則需待在目的地接受治療，簡易與治療費用皆須自理，此外，出行期間利用快捷通道的旅客必須嚴格遵守經主管單位審查後的行程。

中國外交部副部長羅照輝、新加坡外交部常務秘書池偉強本週一 (1 日) 共同主持應對新冠肺炎疫情的第二次線上會議，會後聲明指出，經兩個月討論後，雙方同意在做好疫情防控前提下，開放便於兩國人員來往的快捷通道和貨物貿易的綠色通道，持續推進高質量共建一帶一路政策項目。

中國外交部發言人趙立堅稱道，目前中韓快捷通道實施順利，相信中新快捷通道也能達到預期效果，並稱中國願意與各國討論類似安排，在做好疫情防控同時，為各國復工復產及深化合作提供支持。

貿工部常務秘書林明亮表示，首先選擇與中國恢復國際旅行聯繫是因為兩國間有密切貿易往來，貿工部長陳振聲也發文表示，隨著疫情趨於穩定，快捷通道適用範圍將逐步擴大至其他國家和地區。