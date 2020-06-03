基建加速 5月中國新撥放專項債近1兆人民幣

為儘快擺脫新冠肺炎對經濟造成的衝擊，中國要求各地政府積極建設。而根據中國財政部最新數據顯示，5 月份中國各地發行新增債券達人民幣 1.04 兆元，其中新增專項債高達人民幣 9980 億元。

資料來源: wind, 專項債發行額度 (億人民幣)

截至 5 月底，今年中國財政部提前撥款的人民幣 2.29 兆新增專項債額度中，地方實際發行專項債券金額達人民幣 2.15 兆元，接近 95%。北京、天津、河北等 26 個地區已將專項債額度全數用完。

中國在今年工作報告中指出，全年新增專項債額度達人民幣 3.75 兆元，這意味著後續還約 1.6 兆金援將撥放給各地方政府。

在目前中國經濟下滑壓力增加的背景下，中國財政部已多次催促地方盡快發行專項債，以將資金用於重大基礎設施等項目，推動投資穩定經濟。

業界認為去年專項債被要求在 9 月底全數發放，市場預估以今年經濟形勢應該也會在要求地方政府在 9 月底前將今年度專項債額度全數用畢，這意味著未來四個月 (6 至 9 月) 有機會出現約人民幣 1.6 兆元新增專項債發行量。

同時為了配合專項債發行，中國人行也動起來，目前已連續四個交易日進行逆回購操作，以保持銀行體系流動性充裕。

5 月份中國地方政府債券平均利率為 3.21%，其中專項債券平均利率 3.28%，大體保持平穩，略高於 3 月和 4 月但低於 2 月。

從資金流向來看，5 月份新增專項債券用於市政和產業園區基礎設施、能源、冷鏈物流等達人民幣 3039 億元；醫療衛生、教育、鄉村振興、老舊小區改建等社會福利達人民幣 2763 億元；鐵路、軌道交通、收費公路等基礎設施達人民幣 2356 億元；農林水利、污水垃圾處理等生態環保項目達人民幣 1822 億元。

與前幾個月投入的情況相比，城鎮老舊小區改建是專項債新增的投資領域。另外像廣東等地還首度發行新基建專項債。