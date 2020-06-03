財新中國5月服務業PMI升至55 創近10年新高

隨著中國進入後疫情階段，各地經濟活動漸漸回到常態，帶動服務業景氣大幅改善，週三 (3 日) 財新公布中國 5 月份服務業 PMI 達 55，不但是 2 月以來首度處於擴張區間，也創下 2010 年 11 月以來新高，預期 47.3，前一個月為 44.4。

由於之前財新公布的 5 月份中國製造業 PMI 上升至 50.7，在兩大產業 PMI 雙雙回升的帶動下，5 月份財新中國綜合 PMI 也躍升 6.9 個百分點至 54.5，為 2 月份以來的首度擴張，同時也是 2011 年 2 月以來的最高值。

從各分項內容來看，在內需帶動下，5 月份新訂單指數重新回到擴張區間，並創下 2010 年 10 月以來最高值；新出口訂單指數雖跌幅減緩，但仍處於衰退區間。

而在產能過剩影響下 5 月份服務業企業繼續減少勞動力，但跌幅為 2 月以來新低。

因復工後企業營運恢復正常，中國服務業企業積壓業務量連續第三個月下滑，但改善幅度不明顯。

至於 5 月份服務業投入產品價格與 4 月相當，部分企業反映復工已使成本上升上，但也有部分企業指出正擴大減少支出力道。

為刺激銷售量服務業繼續下修終端產品價格。此外，服務業樂觀度略低於 4 月份但仍保持在擴張區間，業界普遍預期疫情好轉後市場需求會改善。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5 月製造業和服務業生產均大幅擴張。服務業從疫情中加速恢復，需求恢復程度優於製造業。不過供需兩端較 4 月份改善的情況仍不能完全抵消遭到疫情衝擊的負面影響，經濟恢復到常態仍需一段時間。