冠德進軍青埔 全台第八間環球購物中心正式簽約

冠德建設（2520-TW）旗下環球購物中心 Global Mall，日前與交通部鐵道局舉辦機捷 A19 站商場簽約啟動典禮，董事長馬志綱宣布正式進軍青埔、預計 2021 年開幕，未來將導入智慧零售概念，成為全台第八間環球購物商場、軌道經濟第六站。

冠德環球購物中心 Global Mall 目前全台共有七間分店，自 2005 年中和店開幕以來，不斷深耕台灣市場，以副都心生活娛樂領導品牌為切入點，跨足開發車站型商場，引領台灣鐵道經濟熱潮，領先業界結合住宅、商業設施、交通等的城市綜合體商場開發，打造顧客生活導向的「全客型商場」。

環球購物中心可謂鐵道經濟領頭羊，更是現今鐵道經濟霸主，除了與中和環球、屏東環球兩間傳統分店，北起板橋、南至左營，包括南港、機捷 A8 與 A9 站等共五間分店都屬於車站型商場，軌道事業版圖幾乎貫串台灣西半部。

環球購物中心 A19 店建立於軌道經濟基礎上，與桃園機場捷運 A19、集合住宅「冠德青璞匯.」聯合開發，更近鄰北台灣高人氣體育園區「桃園國際棒球場」，結合軌道的日常通勤、運動、綠意、休閒與娛樂，是都會中難見的多元結合。

桃園青埔可以說是近年來六都發展最迅速的區域，台資鮭魚返鄉，最受歡迎的也是桃園，近台北、腹地又大的先天優勢，讓青埔這個新都心迅速崛起，除了 A18 商業聚落，以科技、研發、國際都會發展為主軸的 A19 區將會是青埔重點核心 。