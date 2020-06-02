封城效應 英國3、4月家庭儲蓄額創歷史新高

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對英國經濟帶來衝擊，疫情亦迫使商店關閉，部分企業停止營運，有不少民眾也擔心失去工作，多重因素導致英國儲蓄額在 3 月和 4 月份大增，創下歷史新高紀錄。

根據英國央行在週二 (2 日) 公佈的數據顯示，在過去兩個月中，英國家庭的銀行賬戶金額增加超過 300 億英鎊 (380 億美元)。其中，有超過 160 億英鎊的增加出現在 4 月份，正是疫情高峰期並實行封鎖的月份。

儲蓄金額的激增也引發了新的議題，即是疫情過後，隨著隔離解封和商店的重新開放，消費者是否將會反彈性的進行大筆消費，又或者將因擔憂可能面臨的嚴重經濟衰退而持續儲蓄，另外，民眾消費也將影響英國經濟反彈的步伐，並影響政府和央行需繼續提供多少支持。

據先前英國國家統計局公布的數據顯示，英國 4 月份零售銷售較上個月相比下跌 18.1%，跌幅創下歷史新高。此外，英國 4 月份零售銷售較去年同期下跌 22.6%，遜於市場預期的下跌 17.5%。

研究諮詢公司 Retail Economics 執行長 Richard Lim 表示：「受到防疫封鎖措施的影響，整個零售業癱瘓，零售銷售額以驚人的跌幅驟降。服裝零售商遭受的打擊最為嚴重，因為缺乏社交互動，民眾不必去公司上班、結識朋友或是度假，都會減少購買新服飾的需求。」

有知情人士指出，英國首相強生 (Boris Johnson) 及政府團隊正在權衡各種選擇，以提振經濟，該國也準備在未來幾個月逐步撤出龐大補助計劃。