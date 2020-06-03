〈能源盤後〉OPEC+預計延長現行減產規模2個月 原油登上3個月高點

週二 (2 日) 交易，原油價格收高登上約莫 3 個月高點，係因主要原油生產國可能同意延長減產協議的消息支撐，該協議原定 6 月底開始縮減減產規模。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，如今如果俄羅斯同意，OPEC + 預計會延長其減產 970 萬桶 / 日的協議，「顯然，沙烏地阿拉伯一直在引導談話，推動延長減產協議。」

《華爾街日報》週一援引代表團成員消息報導，OPEC + 已經接近達成協議，將現行合併減產協議延長實行至 9 月 1 日，並計劃在週四透過視訊會議討論限產措施。OPEC 網站上仍將下次會議時間定為 6 月 9-10 日，因此週四若順利召開，則為提早進行的會議。

Razaqzada 週二報告指出，「如果延長 2 個月或更多，那原油價格就可見上漲，Brent 原油可能攀升至每桶 40-45 美元境地。但如果只有延長一個月，恐怕就不會引起太多的正面回應，因為這讓人失望。」

「不管怎麼說，OPEC + 都將兌現其減產承諾以支撐價格上升，如果某些成員不遵守減產協議，那麼油價可能很快就會承受新的拋售壓力。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.37 美元或 3.9%，收每桶 36.81 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.25 美分或 3.3%，收每桶 39.57 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 和 Brent 原油均創下最前月契約自 3 月 6 日以來最高收盤價。

根據路透社報導，已有證據顯示 OPEC + 自 5 月起施行的減產措施已見成效，上個月俄國產量下降至 939 萬桶 / 日，接近 OPEC + 目標，且較 4 月時 1135 萬桶 / 日的產量水準下降許多。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 報告指出，「延長執行目前的減產水準當然是市場進一步支撐力，不僅市場將重新平衡，而且石油庫存也將有所緩解。」

「在此前景下，原油價格上漲，倘若真的延長減產，價格會在更高的水準。OPEC + 減產顯然對恢復原油需求有紮實幫助，尤其是在亞洲地區。」

因應 COVID-19 後疫情時期，全球經濟重啟，市場預期原油和其他石油產品需求將上升。

然而，中美緊張局勢仍是投資者關切重點，根據外電週一報導，中國已經停止向美國進口大豆，這可能加劇中美摩擦，倘若得來不易的中美第一階段貿易協議遭破壞，恐使原油價格承壓。週二彭博報導，部分大豆交易仍持續進行中。

太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 表示，「雖然減產有助於清除堆積的庫存並支撐價格，但中長期的復甦取決於許多重要因素，包括消費者信心、疫苗開發 (以免疫情二度爆發)、中美緊張局勢，以及美國大選。」

「過去三年來，全球貿易一直受到政治因素的傷害，除非今年底能有重大轉變，否則保護主義只會升級並破壞自供應鏈到區域需求的所有一切。」

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格上漲 4.8%，收每加侖 1.1183 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 6.1%，收每加侖 1.0921 美元，創自 3 月 25 日以來最前月契約最高收盤價。

7 月交割的天然氣期貨價格上升 0.2%，收每百萬 Btu 1.777 美元。

EIA 明日將公布上週原油庫存報告。根據 S&P Global Platts 調查，平均而言，分析師預期上週 (5/29 止) 原油庫存增加 350 萬桶、汽油庫存下降 30 萬桶、蒸餾油增加 280 萬桶。