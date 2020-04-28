古根漢投資長：V型復甦不切實際 美國經濟需4年時間才可能修復

投資機構古根漢 (Guggenheim) 投資長 Scott Minerd 在本週報告中表示，美國可能需要 4 年時間，才能回復到今年 1 月疫情爆發前的經濟產出水準。

報告指出，相信 V 型復甦是不切實際的，美國 GDP 將下降至 2014 年的水準，並於由於新冠肺炎 (COVID-19) 會造成持久的破壞，因此在未來幾年，經濟仍會處在窒息狀態。他引用哈佛大學的一項研究稱，經濟的封鎖與解封可能會持續到 2022 年。

這位華爾街大佬認為，國會及聯準會宣布了史無前例的援助，但時間將證明，這些措施力度不足，而且方向錯誤，反而帶來意想不到的後果。例如，Fed 轉向購買公司債，反而帶來新的道德風險，造成美國無法重返自由市場資本主義。

Minerd 指出，投資人恐怕要為「重新定義時代」做好準備。隨著死亡人數的增加，它將被做為政治用途，最終，為解決嚴重的收入和財富不平等問題，民粹主義將會興起。

普遍失業的情況，也會為經濟反彈帶來持久的壓力。雖然一些估計，將目前的失業率設定在大約 20%，但 Minerd 認為，在年底前，失業率仍會保持兩位數的速度增長至 30%。他補充說，整個勞動力市場的衝擊，將比金融危機嚴重 3-5 倍。

即使在恢復聘雇和失業趨勢降低後，消費者支出也不大可能很快捲土重來。在疫情爆發前，將近一半的美國人的儲蓄不到 500 美元，大多數家庭沒有做好應對風暴的準備。Minerd 說，當經濟重新開放時，它的發展將不平衡，而且對整個產業都會產生新的影響。

Minerd 指出，這次疫情的打擊，對家庭部門的破壞嚴重，以至於將削弱十年來的大部分生活水準，由於經濟上最脆弱的家庭受裁員影響最大，這一問題將變得更加複雜。