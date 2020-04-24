德國4月商業信心崩至歷史新低 Ifo：沒V型復甦

德國智庫 Ifo 週五 (24 日) 發布最新調查，4 月德國商業信心創下史上最慘跌幅，並觸及兩德統一以來最低水平，由於疫情迫使全球多數經濟體處於封鎖狀態，受訪企業普遍預期需求將長期疲軟。

Ifo 報告指出，4 月商業景氣指數自上月修訂值 85.9 下滑至 74.3，遠低於經濟學家預期，商業現況指數自 92.9 下跌至 79.5，商業預期指數自 79.5 大跌至 69.4。Ifo 表示，對工業產品需求急速下滑，導致製造業商業景氣指數跌至 11 年新低，

紅線：商業景氣指數，灰線：商業現況指數，藍線：商業預期指數 (圖：Ifo)

Ifo 總裁 Clemens Fuest 表示：「德國企業情緒非常悲慘，疫情危機正在席捲整個德國經濟。」

Ifo 的商業景氣調查主要針對製造業、服務業和建築業等共 9000 家德國企業，由於當前情況急遽惡化，受訪企業普遍對前景感到悲觀，商業預期指標已跌破 70 關卡，創下歷史新低。

左上：製造部門，左下：貿易部門，右上：服務部門，右下：建築部門 (圖：Ifo)

另外，IHS Markit 週四 (23 日) 公布 4 月份綜合 PMI 亦創新低，ING 經濟學家 Carsten Brzeski 表示：「與 Ifo 數據一樣令人擔憂的是，各國放寬封鎖措施所花費的時間更長，步調比原先預期的還要慢。」

德國本週起逐步解封，部分商店得以重啟營運，不過仍須遵守嚴格的社交隔離措施。Ifo 經濟學家認為，德國經濟最快將自年中復甦，並稱 V 型復甦不太可能出現在由疫情引發的經濟衰退中。

德國聯邦勞動市場與就業研究所 (IAB) 也在今日表示，因肺炎疫情為經濟帶來更多壓力，導致更多人因此失業，預計今年德國失業人口將升至約 52 萬，甚至突破 300 萬。