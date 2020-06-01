南韓5月出口年減23.7% 半導體出口變化由負轉正

據南韓產業通商資源部 1 日發布數據，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，5 月出口額年減下降 23.7%，至 348.6 億美元。這是連續第 3 個月下滑，主因是全球疫情封鎖措施打壓了海外需求，但降幅較 4 月的 25.1% 收窄。

以開工日數計算，5 月日均出口額則年減 18.4%。

從出口項目來看，半導體出口時隔 18 個月由負轉正，出口總額和日均出口額分別成長 7.1% 和 14.5%，診斷試劑盒等生物保健、電腦等非接觸式產品出口表現良好。

今年 2 月，南韓出口成長 3.6%，是 14 個月以來首見年增，但復甦腳步隨即受疫情打擊，在 3 月下降 1.4% 之後，4 月、5 月降幅均擴大至 20% 以上。

受國際油價下挫的影響，南韓進口額年減 21.1%，為 344.2 億美元，貿易收支時隔 1 個月再現順差，為 4.4 億美元。

產業部分析認為，近期出口不振並非結構性問題，有望隨主要出口對象國的經濟復甦，而見到反彈。其中晶片出口表現相對較佳，中國的 PC 製造商恢復生產，隨著人們在家工作和上課，對電腦的需求也在全球範圍內上升。

另一方面，汽車出口量減少了一半以上，下降了 54.1%，至 18 億美元。

按國家畫分，由於對機械和紡織品的需求下降，對最大貿易夥伴中國的出口下降了 2.8%，但這一數字較出口至其他國家好得多。

南韓出口至第 2 大貿易夥伴美國的降幅達到 29%，主要受疫情打擊，造成, 航空、汽車和家用電器行業受到干擾，輸往歐盟及東協國家的出口額則分別下挫 25% 及 30%。