疫情衝擊！南韓 4 月份出口創 11 年來最大跌幅

據南韓央行在週二 (26 日) 公布的數據顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，導致全球需求縮減等因素的影響，南韓 4 月份出口量創下 11 年來的最大跌幅。

韓國央行的統計數據顯示，4 月份南韓的出口量年減 12.6%，出口額則下跌 22.8%，皆創下自 2009 年 1 月以來的最大跌幅。

儘管受到疫情影響，南韓 2 月份和 3 月份的出口量均出現增長，不過在 4 月份出現跌幅。南韓央行表示，隨著全球主要經濟體持續進行防疫封鎖，各國進口需求下跌，南韓出口也隨之下滑。

同期進口方面，進口量則下跌 1.5%，主要以原生金屬、機械裝備等進口量跌幅較大。進口金額減少 15.5%，其中，煤炭和石油產品進口額下跌 41.3%，汽車等運輸裝備進口量則增加 19.5%，進口額增加 14.9%。

據南韓海關總署日前的數據顯示，受到疫情的影響，南韓今年 5 月前 10 日的出口額年減 46.3% (59.6 億美元) 至 69 億美元。日均出口年減 30.2%。

南韓所有主要出口商品均出現兩位數下降，半導體出口下跌了 17.8%，無線電信設備下跌了 35.9%，石化產品下跌了 75.6%，汽車下跌了 80.4%。僅船舶的出口年增長 55%。

早前國際貨幣基金組織 (IMF) 曾預測，南韓經濟今年預期將萎縮 1.2%，將是自 1930 年大蕭條以來最糟糕的一年。國際貨幣基金組織也表示，預計今年全球經濟將萎縮 3%。