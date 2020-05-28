南韓砸5000億韓元 助汽車零件業者紓困

南韓的中央及地方政府還有整車廠，將共同對該國的汽車零件產業提供 5000 億韓元規模的紓困資金，以協助業者們渡過這次的疫情難關。此外，南韓政府在 6 月底也將舉辦刺激消費的大型活動。

根據《韓聯社》週四 (28 日) 報導，南韓副總理兼企劃財政部長官洪楠基，週四 (28 日) 在第五次緊急經濟中央對策本部會議上表示，中央及地方政府還有整車廠，將共同設立 5000 億韓元規模的「共生擔保基金」，來向該國的汽車零件產業提供資金。

在該會議上，針對因疫情遭受重創的產業，討論了進一步的援助對策。

洪楠基說道：「有中小型及中堅業者保有優秀的技術能力，也有交貨給整車廠的實際經驗，卻因信用紀錄不佳，或用盡保證融資額度而無法接受援助。將提供資金援助給這些業者，以保護汽車產業生態系統。」

洪楠基也表示，南韓政府也將在第三季採購 9500 輛公務車，對電動貨車的支援規模也將擴大至 2 倍。並且會提前採購環保船隻，以汰換掉老舊的公務用船舶，幫助造船業紓困。

此外，在上半年度的刺激消費政策方面，也將於 6 月 26 日至 7 月 12 日期間盛大的舉辦行銷活動。其規模之大，僅次於預定在下半年度舉辦的韓國最大規模觀光、購物活動，「Korea Sale Festa」韓國購物觀光節。期盼藉由活動的舉辦，讓那些因為肺炎疫情而受到衝擊的零售業、中小企業，以及小型業者們，可稍微減輕遭遇到的苦難，也應可刺激及活化消費。