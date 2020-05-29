今年中國經濟政策定調：保就業、擴消費

週四 (28 日) 中國人大閉幕重頭戲就是中國國務院總理的記者會，會中李克強有超過一半的應答與中國經濟和民生，他也少見地表達對中國就業市場的擔憂，這符合中國政府工作報告中不斷強調「就業」兩字。此外，在涉及中美關係和台港相關議題，他的態度較為放軟。

李克強直言，中國政府的這波經濟刺激計劃將側重於穩就業、保民生，而不是依賴於基建項目，因此約七成的資金將支撐民眾收入，以促進消費。

李克強表示新冠肺炎疫情對中國是一次前所未有的衝擊，而中國各級政府未來要勒緊褲帶過日子，中央部門非急需性的支出減少逾一半。

為了因應肺炎對經濟帶來的衝擊，中國透過新增財政赤字和特別國債的方式刺激經濟，金額達人民幣 2 兆元，約 2790 億美元。但與美國推出史上最大規模的 2 兆美元救援計劃，及日本推出 1 兆美元的經濟刺激計劃相比，中國這全球第二大經濟體似乎刺激力道不如預期。

但李克強為此反駁指稱，他認為中國當局的刺激性政策還是「有力道的」。他認為過度釋出流動性，將形成泡沫，就會有人從中套利渾水摸魚。因此，中國採取的政策是有針對性，直達有需要之處，並歡迎各界共同監督中國政府執政效能。

肺炎疫情使中國的就業情況變得更嚴峻，中國官方公佈的城鎮失業率在 2 月達到 6.2% 的歷史高點，即便在 4 月下滑至 6%，但中國失業風險並未消退。李克強也罕見指出，他在中國政府網路上看到的留言，約三分之一都是談就業，反應出中國勞動力市場並不樂觀。

李克強強調中國會繼續推動減稅降費，為企業減少房租、補貼利息，以穩定企業，並扶持新形態產業和兼職經濟。

(圖片: AFP)

中美關係上，李克強表示現階段雙方是出現一些問題和挑戰。他指出兩大經濟體「脫鈎」不會有得利者，也有損全球穩定，再度強調中美合作共創雙贏。

至於在台港方面，李克強未有太多著墨只表示對香港「一國兩制」的基本國策不變，「港版國安法」為了確保「一國兩制」行穩致遠。同時，對與台灣統一的方針從未改變。