海南自貿港建設方案正式發布 主打貿易基本「零關稅」制度

中國國務院週一 (1 日) 公布《海南自由貿易港建設總體方案》，以貿易自由化、便利化為重點，祭出貨物貿易基本「零關稅」制度安排、鼓勵海外企業註冊享有稅收優惠等開放性措施，並分階段逐步優化體制，期望能打造出國際化、便利化的高水平中國特色自由貿易港。

該項建設方案在 2018 年 4 月由中國國家主席習近平提出，共以三階段目標進行，包含 2025 年初步建立以貿易自由便利、投資自由便利為重點的自由貿易港政策制度體制，待體系運作成熟後，2035 年成為中國開放型經濟新高地，最後在 21 世紀中葉全面建成具高度國際影響力的高水平自由貿易港。

根據中國國務院發布公告，2025 年前重點任務圍繞在貿易及投資便利化之上，包含實行部分進口商品零關稅、減少跨境服務貿易限制，以及加快金融業對外開放等。

其中，零關稅清單內容將根據實際需求和監管條件進行調整，主要針對島內旅遊交通運輸用設備、生產加工活動原物料，以及居民消費進境商品實行正面清單管理，並對不受國家禁止或免稅的企業進口自用設備實施零關稅負面清單管理。

(圖：AFP)

另外，在跨境資金流動方面，方案指出將率先在海南自由貿易港落實金融業擴大開放政策，並支持建設國際能源、航運、產權、股權等交易場所，加快發展結算中心。

方案還列出一系列優化稅收政策，包含對註冊在海南自貿港並實質營運的企業減按 15% 的企業所得稅等。為了促進交流，國務院同時擴大免簽入境渠道，開放外國人自行申報或透過單位邀請免簽入境，以及放寬入境事由等。

負責推進海南改革開放領導小組的國務院副總理韓正強調，必須把握好制度創新，在貿易投資領域實施零關稅、市場准入承諾等制度，做到最大限度的自由化、便利化，同時把握好海南的優勢和特色，發展出高科技含量、生態環保以及有海南特色的產業。