WSJ：騰訊擬斥資2億美元 收購華納音樂股權

《華爾街日報》週五 (29 日) 引述消息人士表示，騰訊正與華納音樂談判，有意投資約 2 億美元購買華納音樂部份股權，作為華納音樂 IPO 的一部分。

華納音樂是全球第三大唱片公司，旗下擁有搖滾天團齊柏林飛船 (Led Zeppelin)、紅髮艾德 (Ed Sheeran)、潔淨的盜賊 (Clean Bandit) 等知名藝人。

華納音樂原定 3 月招股，但由於新冠疫情延後招股時間。該公司將於下週二 (6 月 2 日) 計畫以每股 23-26 美元，向公眾發售 7000 萬股 A 類股。

華納音樂下週三 (6 月 3 日) 於那斯達克證券交易所掛牌上市，股票代碼為 WMG。若以定價最高區間推算，市值將達到 132.6 億美元。

截至 3 月底止第二季，華納音樂虧損 7400 萬美元，遠遜於去年同期獲利 6700 萬美元，集團債務總額達 29.8 億美元，但華納音樂預期疫情後，明年整體營收將強勁反彈。

在眾多國際投資銀行中，華納音樂選擇摩根士丹利、瑞士信貸和高盛作為 IPO 承銷商。

騰訊 DAR 走勢圖。(圖片：investing)

截稿前，騰訊沒有立即對此消息置評，而華納音樂則拒絕置評。騰訊 DAR (TCEHY-US) 週五收漲 3.96% 至每股 54.320 美元。